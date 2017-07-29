〈台北都會〉開車族注意 北市今早部分疏散門只出不進

2017-07-29

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕「尼莎」颱風來勢洶洶，台北市政府嚴陣以待，動起來進行防颱救災整備作業，台北市災害應變中心昨晚十點二級開設，十二區公所備妥超過一萬六千個沙包，若有需要的民眾可免費領取，公園處修剪兩萬多株路樹，另外今早七點起，中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門實施只出不進，停車民眾多加留意。

有鑑於颱風挾帶強大風勢，發生施工架倒塌壓傷路人的事件，北市勞動局長賴香伶昨突擊辛亥路一處新建住宅工程，抽查工地外牆施工架是否牢固緊實、廣告物或帆布有無暫時拆除等項目，勞動局出動勞檢稽查員全面巡檢北市列管廿處有塔吊設施的工地。

災害應變中心昨晚十點二級開設，包括消防局等所有市府機關進駐待命，各區里災害應變系統也同時啟動。民政局表示，十二區公所準備約一萬六千八百個沙包，二級開設後廿四小時區公所皆有人員留守，若有需要者，可向各區公所索取，雖然一戶限領十個，但會視狀況而定。

124所校園 會當臨時供水站

民眾最關心的生活用水供應方面，台北自來水事業處表示，若山區水勢過大，造成原水濁度超過一萬兩千度，北市有廿一處緊急取水站和廿處臨時供水站，或北市一二四所校園都可作為臨時供水站，配合災害應變中心指揮而開設。

捷運部分路段 視風速停駛

台北捷運公司則提醒，若颱風造成捷運淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線等高架、平面捷運路線，碰上瞬間風速達十一級以上，或十分鐘內平均風速在十級以上暫停營運，僅地下路線維持營運；文湖線則瞬間風速達十級、平均風速達六級暫停營運。