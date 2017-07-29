〈台北都會〉再提監視器抓違規 柯嗆官員「講屁話」

2017-07-29

交大：依法只能偵防不能取締

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山仰德大道重大車禍頻傳，台北市政府昨舉行交通會報，台北市長柯文哲說「過去三十年那條路上死去多少文化大學的學生，不能擺爛，這是問題就一定要解決」，因此再拋監視器抓違規議題，交通大隊官員提出困難點，反而被柯痛罵「不要再講屁話，我不要聽，我要的是解決問題！」但台北市議員陳重文在受訪時痛批，監視器設置前，議會都有附帶決議，只能偵防，不能取締，況且仰德大道要的是預防，不是監視器取締這種頭痛醫頭、腳痛醫腳的方法。

上週仰德大道一輛水泥泵浦加壓車失速，造成四死九傷重大傷亡。柯文哲昨多次質疑「煞車失靈是真的假的？」交通局官員回覆，檢察官仍在勘驗中。另因仰德大道在交通尖峰時段，禁止六．五公噸以上大貨車通行，柯又問「大貨車在管制時間開進仰德，如果那邊沒撞到人，會不會被抓到？」交通大隊回應，仰德大道一年約取締一二○件大貨車違規案件，被抓到機率還是很大。

柯文哲接著強調，他主張監視器可以開罰單。但交大回應，像雪山隧道有特別建置科技執法系統，就能在車輛違規時，透過系統畫面來取締，一般監視器則得遵守錄影監視系統設置管理自治條例，僅限於維護社會治安，除非台北市也特別針對大貨車專門建置一套科技執法系統。

柯則直言，北市沒有這麼多警力當人形立牌，仰德大道一年死這麼多文化大學的學生，已經幾十年了，這一定要解決。柯還說，常常政府做不好，是視而不見，我要的是解決問題。

治仰德大道違規 里長說贊成

永福里長楊文貴也贊成，仰德大道不守規矩的車太多，車速太快很有問題，監視器取締多少有嚇阻效果。

但交通大隊執法組長顏三隆事後指出，監視器只能偵防、不能取締，就算真的用來抓，也要派人力去調閱，跟人力派駐現場沒兩樣，況且很多鄰里監視器畫素只有三十萬，還不一定拍得清楚車牌。士林警分局交通組長蔡正廉也說，交通部曾探討過，雖然方向沒錯，但有法律限制。

議員：需要預防非事後舉發

陳重文表示，用監視器畫面抓取締議題，可以說是冷飯熱炒，警察局編列預算要設置監視器前，得經台北市議會審查通過，而通過的附帶決議，就是不能用來舉發、取締，因為監視器就算有嚇阻作用，抓到時違規或車禍也已經發生，仰德大道需要的是預防，不是治療，柯文哲是醫生，更要有這樣的概念。