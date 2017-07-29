〈台北都會〉淡水河口夏耙文蛤 恐成絕響

2017-07-29

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水河口有「夏耙文蛤、冬撈鰻苗」的季節性漁民作業特色景觀，但根據當地漁民觀察，近年來野生文蛤大量減少，幾乎滅絕，想捕撈也撈不到了；淡水區漁會直言，「耙文蛤」景觀恐將慢慢消失。

曾平均日收入可達上萬元 現在撈無

每年六至九月是淡水河口野生文蛤採收時節，近年漁民作業的身影卻鮮少見到，文蛤捕撈量驟減，不敷出船成本，漁民只好捕抓別的漁獲；據悉，過往漁民採收野生文蛤，最好的時候，平均一天收入可達上萬元。

漁會︰數量大減 質疑水庫排砂肇禍

淡水區漁會總幹事吳永寬指出，野生文蛤數量近幾年減少很多，當然還是有漁民在耙文蛤，但少了很多，尤其最近中南部文蛤大量死亡，需求提高、價格上揚，較有動機去耙；不過，整個產業幾乎不可能恢復過往樣子，很有可能最後就是看不到這樣的景觀了。

吳永寬表示，文蛤數量減少，質疑石門水庫近年排砂造成下游淤積，文蛤遭到覆蓋後因而死亡。

學者︰原因恐複雜 需要長時間觀測

國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學學系教授鄭學淵認為，漁民以經驗陳述野生文蛤數量減少，大多是「點」式的觀察，究竟是減少了多少，若無過往長期監測數據，確實也較難比較；倘若確實大量減少，原因恐也是錯綜複雜，需要長時間的科學研究才能釐清。

鄭學淵指出，水中的濁度確實有可能影響文蛤的呼吸；近幾年夏天天氣炎熱，天氣一熱就導致溶氧量降低，影響水中生物存活；排砂不排除是其中的原因，但其佔去多少比例，尚待討論。究竟讓文蛤驟減的原因是什麼，成因很複雜，需要進一步長時間觀測研究。