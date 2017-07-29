〈台北都會〉突檢北車公安 中控中心無人會火警廣播

2017-07-29

防火門、排煙系統故障

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯Ｐ又出招了！台北市政府昨突襲台北車站，聯合稽查消防等公共安全設施，未料，台北車站中控中心不但只有三位非台鐵人員留守，當稽查人員下達廣播火災指令，竟無人懂得如何操作廣播系統。此外，台北車站、台北地下街等區域，皆發現防火鐵捲門未能正常降下，另台北地下街排煙系統故障等，總共五項缺失，北市府除依法裁處罰款、限期改善，同時將擇期再次舉行聯合消防演練。

中控中心只有保全在場

北市府參事丘明中昨率領消防局、商業處、衛生局等八個局處組成聯合稽查小組，到台北車站進行公安突襲檢查，對於台北車站中控中心竟只有不懂廣播的保全在場，經過五分鐘後，才有台鐵人員在其他地方完成廣播火災指令，他直言「橫向聯繫真是大有問題。」

丘明中說，會儘快請權責單位修正共同防護計畫，世大運前再次進行聯合演練，確認缺失改善完成。北市府也發出新聞稿表示，除在不合格的場所張貼告示，並依法按情節輕重，分別裁罰兩萬四千元至十二萬元不等，同時限期改善。

台鐵：會加強教育訓練

台鐵台北站長黃榮華受訪時無奈指出，本來對突擊檢查有信心，「沒想到這麼漏氣」，中控中心已成立廿八年，無法符合現行消防標準，在世大運舉辦期間內，會做最簡單的通訊管制，維護車站安全。台鐵局特種防護團總幹事劉嘉倫稍後補充說明，中控中心平時由委外廠商輪班留守，會再加強廠商的教育訓練，並要求限期改善。

台北地下街理事李同鉗受訪則說，排煙系統設備還在美國，沒辦法馬上到，強調只有部分地方不能排煙。