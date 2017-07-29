〈台北都會〉公家車位民眾共享要求早上7點前移車 柯罵官僚

2017-07-29

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕台北市政府因應停車位不足，推出「停車共享計畫」，要求行政機關與學校釋出閒置停車空間，收費讓周邊民眾使用。但台北市長柯文哲昨點名大同國小規定民眾上午七時前，要將車輛駛離停車場，「耍官僚又沒誠意」。大同國小則回應， 學校樂意將空間釋出，但家長多半在上午七時就陸續送孩子上學，停車空間腹地又小，所以民眾在上午七時將車輛駛離是比較剛好的時間。

交通局二○一五年曾做過調查，台北市汽車登記數至少七十七萬輛，其中僅五十九％有自備停車位，顯示公共停車空間不足，由行政機關及學校釋出夜間閒置的停車場供民眾租用，費用則由各機關及學校參考周邊公有停車場自訂。柯文哲卻說，上次去看大同國小停車場共享規畫，卻要求人家上午七時前就要開走，「要給人家用卻很沒誠意」，如果校方希望車輛盡快移走，可以上午七時後改收其他價格就好 。

柯文哲埋怨，國家機關不會直接說不給你用，卻會訂出規則變成讓人沒辦法用，且該國小後方還有工地可利用，校方卻理由一大堆，這就是典型的官僚體制。

大同國小：參照市府規定

大同國小事後回應，學校開放十二個停車位，供社區民眾租用停放，規定的駛離時間，則是參照台北市政府停車場租用辦法相關規定實施，並非學校自訂，建議交通局做整體評估，並依各校狀況調整停放時間。

但停車管理處企劃科長黃詩涵則說，共享停車位已達兩萬六千多格，共有一九一處機關、學校開放，但每個地方的移車時間，其實是可由機關和學校依各自需求訂定，不一定都得是上午七時。

民眾：會盡量早點開走

民眾葉先生表示，因為家住中正區，一棟房子有很多戶，停車空間根本不夠，所以能在學校停放其實很好，但畢竟是給予方便的空間，且曾有太晚開走，車子出來時，造成以機車接送孩子的家長們麻煩，所以都會盡量早點開走。