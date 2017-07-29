〈台北都會〉基隆孝東路防邊坡再滑落 先蓋帆布

2017-07-29

〔記者林欣漢／基隆報導〕氣象局預估尼莎颱風暴風圈將於今天籠罩全台，基隆市副市長林永發昨要各單位做好防颱準備工作，也到中山橋上引道及七賢橋改建工程工地，以及六月二日暴雨成災的大武崙地區視察，各區並發送七千多個沙包。

林永發說，目前基金一路三百公尺及中崙里的護牆都已經完工，河道清淤工作也已告一段落，市府先前輔導當地住戶裝設防水閘門，已經完成九成多，應急的沙包、太空包也準備妥當。

工地做好防護

中山橋上引道拆除工程部分，臨時設置的護欄及防護網、設置在店家側的帆布等，可能會因強風吹襲發生災害，已經先做好穩固措施或拆除，土石方也在昨晚清除完畢，暫時以紐澤西護欄維持交通。

正在進行改建工程的七賢橋，廠商將施工現場的機具、材料等確實固定或收妥，避免衍生災情。各區佈建廿九台抽水機，並發送七千六百多個沙包。

上月暴雨造成邊坡大規模滑落的孝東路，至今仍未見復建，居民擔心颱風又來，災情擴大，市議員韓良圻勘查，市府昨天先加強帆布覆蓋，避免二次災情擴大邊坡滑落範圍，必要時會進行預警性封路。

通仁街一○七巷也於上月大雨發生擋土牆崩落情況，目前崩落位置的土方已進行鞏固，居民仍擔心地基持續掏空，立委蔡適應服務處協調，國產署、水保局表示會持續監控，市府也會繼續進行搶災工程。

另外，原訂週末假日舉辦的漁樂季夜釣體驗活動，因風浪過大無法出航停駛，將全額退費；海科館夏日蚊子電影院「冰雪奇緣」延期至八月廿六日，水樂園活動順延至下星期。