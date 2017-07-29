〈台北都會〉新北孤島潛勢區 防颱佈機具、備物資

2017-07-29

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕尼莎颱風預計今天傍晚登陸，有鑑於六月二日梅雨鋒面重創北海岸，台二線沿線多處崩塌，本次針對受災路段加強覆蓋帆布、暢通排水，烏來、三峽及新店等孤島潛勢區，預佈搶災機具，準備足夠民生物資，新北市備妥五萬三千多個沙包，供民眾領取。

估最大雨量將在烏來山區

天氣風險管理公司預測，新北市受尼莎颱風暴風圈影響最劇時間為今天下午起至明天白天，雨量集中瑞芳、貢寮、烏來及坪林，估最大雨量出現在烏來山區、達三百毫米。

備妥逾五萬沙包、抽水機

水利局長古沼格指出，五萬三千多個沙包與七十八台移動式抽水機已備妥，六月二日豪雨造成淡水區中正東路與八里區中山路二段淹水，已預佈抽水機組，加強道路側溝清淤。

工務局長朱惕之說，烏來、石門、三峽、金山及萬里區等道路復建工程，全數完成帆布覆蓋，避免大雨沖刷土石，並強化側溝清疏，預佈搶災機具。

文化局昨撤除兒童藝術節部分戶外設施，市民廣場大型怪獸加固防護，小型怪獸移置室內避難；若發布停班停課訊息，藝文場館或圖書館一律不開放，活動延期或取消。

貢寮海祭延期 忙拆除舞台

遇颱風攪局，原定廿八日至卅日舉行的「二○一七新北市貢寮國際海洋音樂祭」延期辦理，工作人員昨趕忙拆除搭建好的舞台。福隆便當業者無奈表示，為迎接一年一度海祭，事先準備大量食材，因颱風全泡湯。

龍洞遊艇港有七十多艘遊艇靠泊，價值逾二億元。龍洞四季灣總經理林世裕表示，已出動大型吊車及拖板車，將遊艇移置上岸，並進行打地錨、纜繩穩固作業。

船隻全進港 安置萬餘船員

全市兩千兩百多艘船隻均進入漁港內避颱，一萬多名船員完成安置。北觀處預警性封閉三芝淺水灣、石門白沙灣、金山中角沙珠灣及基隆和平島等四處海域，遊客勿前往。