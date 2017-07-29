〈北部〉龜山島封島3天 童玩節、太平山休園

2017-07-29

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕尼莎颱風襲台，宜蘭龜山島昨天起封島三天，將視風雨狀況再決定三十一日是否重新開放，受颱風影響，今天的童玩節、傳藝中心及太平山均休園，羅東藝穗節閉幕重頭戲萬人踩街大遊行、藝穗之夜，延到八月五日。

龜山島每年三月到十一月底開放登島，去年遊客數十二萬一千多人次，今年夏季單日預約登島人數一千五百人次，東北角風管處副處長陳煜川估計，封島三天影響兩千六百多人次，他呼籲，颱風期間，蘇澳內埤、頭城外澳海邊風浪大，請大家不要涉險觀浪，以免發生意外。

除了龜山島，懸吊在宜蘭市丟丟噹廣場半空中、重達三噸的幾米小火車，昨晚六點多被卸下防颱，颱風過後再重新升空，拆卸及升空費用花費約十萬元；傳藝中心裝置藝術「魚耀隧道」，也因安全顧慮被拆解。

羅東藝穗節原訂今天下午三點舉辦萬人踩街大遊行，晚間有藝穗之夜，羅東鎮公所基於安全考量決定延期舉辦，另外，童玩節同步休園，啟動防颱工作。

今年第一個颱風來襲，適逢宜蘭縣紅龍果盛產期，果農望天興嘆，祈求老天保佑不要有災情，文旦柚農趕緊套上防護網，防止強風吹襲導致落果。

羅東林管處管轄的太平山、林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道─大南澳越嶺段都暫時封閉。

陸軍蘭指部出動兩輛AAV7兩棲突擊車、兩艘膠舟、十三名兩棲偵搜大隊隊員，進駐蘇澳鎮公所，另在礁溪、壯圍、大同、五結、蘇澳、南澳等地，共派遣一百六十四名兵力嚴陣以待。