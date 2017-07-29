〈北部〉96歲老榮民記錄人生 將出書

2017-07-29

李基森 用日曆紙寫生命故事

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣豐濱鄉一名高齡九十六歲的榮民伯伯李基森，自中國來台後晚年獨居後山，曾在私塾念過書的他，為了記錄自己戰後的人生，養成每天撕下日曆紙，並在背面書寫自傳、遊記的習慣，花蓮縣榮民服務處月中訪視發現後，陸續於臉書分享李伯伯事蹟，並打算集結出書，讓民眾了解老榮民當年在動亂時代下的生命故事。

祖籍中國四川的李基森，十八歲從軍、廿八歲隨軍來台，前後曾派駐台中、金門服役，一九九四年定居花蓮，在台時間已有六十八年，對外常自豪地說「將一生青春獻給台灣，早把這當家」，還強調「自己就是台灣人！」

用麻線裝訂成冊 完成數十本

身體硬朗的李基森，雖高齡但談吐仍中氣十足、鏗鏘有力，在花蓮獨居的生活中，每天都將撕下的日曆紙收集起來，並用麻線手工裝訂成小冊子，然後硬筆寫下雜記等「李氏自傳」，字跡工整，如同早年刻鋼板的書籍。

花蓮榮服處社工郭旭芬說，李伯伯數年前曾娶了名中國籍妻子，後來鬧離婚，仍在打官司，但他天天寫書法練心，習得一手好字，還在日曆紙上書寫下自己的生命故事，多年來已完成自傳、雜記及遊記等數十本冊子。

她說，李伯伯笑稱「年紀大，頭腦記不得，寫下來才不會忘記。」因此多半記錄生活瑣事、醫師居家訪視及回顧當年參與對日抗戰、躲避槍林彈雨的心境，目前榮服處已開始整理李基森作品，預計將集結出書，分享老榮民的精采一生。

花蓮目前擁有榮民身分別者約有八千人，因地形狹長，榮服處特別針對偏遠玉里、富里、卓溪及豐濱等鄉鎮，採「走動式宅配到家感動服務」，避免行動不便的老榮民們舟車勞返，奔波採買、就醫，目前每三天還會加派社工前往探視被歸類於高齡「特需」的榮民伯伯。