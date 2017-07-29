〈北部〉防颱啟動 鯉魚潭紅面鴨消風放假

宜花今天下午停班課
〔記者王峻祺／花蓮報導〕尼莎颱風來襲，花蓮縣政府廿七日晚間緊急將鯉魚潭上的紅面鴨洩氣，並接連公告取消縣境內多場活動，許多遊客一早「看鴨」撲空，除難掩失落神情，也陸續北返避颱，市區則有多間商家拆下招牌防颱，緊鄰台十一線的面海摩天輪則於昨晚拆卸完畢，業者對今年首個侵台颱風不敢掉以輕心。宜蘭縣及花蓮縣政府政府昨晚宣布，今天上午照常上班上課，下午則停班課。
因應尼莎颱風來襲，縣府觀光處委託廠商在鯉魚潭「洩鴨」，並暫停今天所有展演活動，進行相關防颱措施，活動恢復日期將待颱風過後，分別於花蓮觀光資訊網及紅面鴨活動官網公告；知卡宣綠森林親水公園即日起關閉，並視天候情況擇期開放；東大門夜市已全面做好防颱準備，避免帝王帳再被強風吹垮。
花蓮縣政府昨天中午成立災害應變中心，任務編組人員陸續進駐，並於晚間七時召開災前整備會議，確認縣內各單位防災作業；公路總局也預估不排除於今天視風雨狀況，陸續發布預警警戒、實施預警性封路，包含台八線中橫公路、台十一線、台十一甲線等路段。
花蓮警分局同時加派警力巡視各單位防颱工作，並提醒市區民眾，颱風來襲期間，中山地下道、中原路地下道及德安六街鐵道下的涵洞便道，隨時會因積水或溪水暴漲而封閉，籲請民眾注意及配合警方管制措施。
花蓮七星潭昨天拉起封鎖線，東部地區巡防局第一二海岸巡防總隊派員在岸際勸離遊客；花蓮火車站昨天午後湧現購票返鄉人潮，但因班次正常，疏運相當順暢；因花蓮截至昨晚並無風雨，週末退房旅客不到十％。