〈北部〉世大運在竹縣 獅山線4遊程攬客

2017-07-29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北世大運部分賽程在新竹縣舉辦，縣府以台灣好行觀光巴士獅山線為主軸推出四項體驗遊程，其中兩項限定外國遊客參加，希望讓國際友人深入感受地方風情。

外國遊客限定版之一為「新竹好好玩」（Hsinchu Fun Tour）國際導覽體驗遊程，在八月十九、二十二、二十四、二十六、二十九與三十一日共推出六梯次免費活動，四人以上即可成行，透過導覽探訪新竹縣傳統美食、在地文化及山水美景，還有客家擂茶ＤＩＹ體驗，預約報名網站（https://goo.gl/omdsZv）。

「新竹好行」（Hsinchu Easy Go）活動，也限國外旅客參加，八月十九日至三十一日，於高鐵新竹站旅遊服務中心，憑護照免費兌換獅山線一日乘車券。

另兩項體驗遊程則開放國人報名，其中「樂不獅暑，跟著導覽旅行趣」活動，八月十四日至九月十五日的平日（週一至週五），利用電子票證、套票或一日券搭獅山線並預約成功，即可享受免費導覽解說服務，四人以上即可成行，額滿為止，可利用線上預約系統（https://goo.gl/x9K5YC）報名。

「嗶一夏享FUN價」活動，即日起至九月三十日憑電子票證搭乘台灣好行獅山線，可享有客運票價五折優惠，並可憑兌換券享特約店家優惠，欲了解詳情可上網站（http://www.taiwantrip.com.tw/e03/index.html）。