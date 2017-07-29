〈北部〉竹縣颱風管制區 無通行證禁入

2017-07-29

〔記者廖雪茹、蔡孟尚、王駿杰、張勳騰、蔡政珉／綜合報導〕尼莎颱風逼近，新竹縣政府昨天公告山地、海岸管制區，非持有通行證件不得進入；新竹市與苗栗縣政府也啟動各項防颱措施。因中央氣象局預報未達停班停課標準，新竹縣市及苗栗縣今天照常上班、上課。

新竹縣政府公告的管制時間與範圍為：今天上午八點起至三十一日上午八點，尖石鄉、五峰鄉的山地經常、特定管制區以及大鹿林道沿線地區與頭前溪、鳳山溪、宵裡溪沿岸，竹北市、新豐鄉海岸及坡頭、新港里、 鳳坑、山腳等漁港沿岸。

此外，各鄉鎮市公所，備有沙包供民眾索取；消防局指示各分隊準備好救生艇等裝備待命，並將視風雨情況評估是否針對可能釀災地區進行預防性撤離。

新竹市政府則加強修剪主要幹道樹木，成立緊急應變小組，因應可能發生的停水停電災情。

雪霸國家公園管理處與警方昨天已在觀霧大鹿林道東線入口管制站及馬達拉溪登山口，拉上警戒管制線，共勸離八十五名登山客下山。

苗栗市公所公園路燈管理所昨上午也動員修剪路樹，以免被強風吹襲掉落砸傷人車。大湖鄉公所針對上次豪雨重創的農路及崩塌點，通報各村村長注意，若出現災情，馬上通報搶通。

竹苗多項活動延期

竹苗地區多項活動因颱風來襲延期：

●新竹市交大圖書館國際會議廳 「名人講座」吳若權—《創造幸福邁向成功》 延期。

● 新竹縣湖口鄉「繽紛藝夏」街頭藝人嘉年華會，延到八月十二、十三日舉辦。

●新竹縣新埔水梨節活動延期，擇日再辦。

●苗栗縣大湖尊梨季二十九日活動照常，三十日活動延至八月五日。

●苗栗縣苑裡磚雕藝術季，延至八月六日。