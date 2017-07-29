〈北部〉湖口王爺壟公設5年翻修 鄉親嫌浪費

2017-07-29

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府動支四千五百萬元，辦理湖口鄉王爺壟新市鎮公共設施的修繕工程，準備完工後移交地方；但有民眾質疑，王爺壟的公設完工才五、六年，道路、人行道卻多處破損，政府再花錢復舊，有浪費公帑之嫌。

縣府︰營建重車輾壓道路造成

縣府工務處長羅昌傑表示，王爺壟區內部分道路和人行道破損、下陷，是因民眾興建房子，工程機械和車輛反覆輾壓，加上管線單位挖路埋管造成。不過，民眾申請施工時已繳交路修費，最近為將公共設施順利移交湖口鄉公所，才會一併全區辦理修繕。

9月修繕完成移交地方

工務處養護科說，王爺壟二十條道路刨鋪柏油約一千五百萬元，人行道更新二千八百萬元，植栽汰換兩百萬元，合計四千五百萬元；其中植栽部分已在二月點交給鄉公所，道路和人行道仍在施作，預計九月完工後將全區移交地方。

委外廠商近日將人行道鋪面打掉準備重鋪，由於許多鋪磚仍完好，有民眾覺得可惜，爭相向廠商索取，還有人開貨車搬回家再利用，當作私地鋪面或庭院花台。

湖口鄉都市計畫王爺壟區段徵收，民國一百年由縣府完成公共設施，但僅六座公園綠地和路燈於一○二年底移交給湖口鄉公所；去年九月，縣府工務處請公所接管區內道路、人行道和上千棵行道樹，但因道路、人行道破損多，行道樹大量枯死，一旦接手馬上得花大筆經費維修，公所婉拒，建請整修後完成驗收才同意接管。

養護科表示，考量王爺壟尚處於新興發展地區，民眾仍陸續興建房子，原本具有透水功能的人行道，很容易被壓壞，因此更新工程已改為較耐用的壓花地坪。