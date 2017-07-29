〈北部〉防北橫坍方 公路總局機具進駐

2017-07-29

〔記者謝武雄、鄭淑婷、周敏鴻／綜合報導〕尼莎颱風來勢洶洶，桃園市今、明兩天有多項活動取消，主辦單位提醒民眾，參加各項活動之前最好事先確認，以免白跑；桃園市災害應變中心已經成立，已動員加強沿海及復興山區的防災工作，呼籲民眾在颱風期間不要接近海域或進入山區。

多項活動取消、延期

市府農業局、文化局表示，以下的活動將順延或取消，順延的日期另行公布，分別是今天、明天在八德高架橋下舉行的「桃園農創市集」，今天的「藝術展演─台灣戲曲學院、神采飛揚慶豐年」、「藝術巡演─中壢區一心戲劇團武松殺嫂」，明天「藝術巡演─八德區狂美交響管樂團親子音樂劇動物派對」，今、明兩天的「大溪文藝季街屋小劇場、阿卡的兒歌大冒險」。

原定今天下午四點半在龍潭區龍潭運動公園舉辦的「街舞大賽暨預防犯罪宣導」，因颱風取消；原訂今晚七點在龍潭大池水上舞台舉辦的「樂光不夜城音樂會」，延期舉辦。

搜救隊待命 隨時上山

因應尼莎颱風來襲，桃園市災害應變中心昨天下午五點提升為二級開設，並完成第一次整備工作會議，在桃園市列入陸上警戒範圍後，將提升為一級開設；災害應變中心表示，地勢低窪及山區、沿海地區居民要加強防災，尤其是風災較多的大溪、復興山區，消防局搜救隊員已完成待命，視風雨情形隨時進駐復興、巴陵。

災害應變中心表示，風雨超過一定的標準時，復興山區會進行出入管制，提前撤離土石流警戒區的住戶及山區遊客，沿海包括永安漁港、竹圍漁港也會進行管制，風雨轉強時切勿靠近觀浪。

公路總局復興工務段人員、機具，昨天晚間已進駐復興區北橫公路四處容易發生坍方路段，段長王美芬表示，北橫公路廿．五公里處、廿三公里處、四十七公里處、四十九公里處，都已派遣人員與機具進駐，包括大山貓、小山貓、卡車與挖土機等，一旦發生坍方或土石崩落，進駐人員就能由兩端開挖、搶通。