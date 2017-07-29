〈北部〉鬧家庭革命 青農種茶護生態

2017-07-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕三十四歲宜蘭青年農民游正福，八年前返鄉歸農，鬧過兩次「家庭革命」，他堅持理想，從產銷履歷、宜蘭嚴選再到有機認證，去年取得林務局綠色保育標章，茶園有昆蟲、山羌、台灣藍鵲、食蟹獴出沒，野生動物回來了，代表環境生態通過自然界的「認證」。

游正福原本在大台北地區知名電子大廠任職，年薪有百萬元，二○○八年他任職公司遭雷曼兄弟風波重擊而裁員，他雖獲留職，但工作量大增，因此離職返回冬山鄉從農。

「克服困難，推展有機茶葉！」游正福說，當年他接下家中茶園，想轉作友善耕作，不使用農藥，曾被父親打槍，後來把茶園裡的烏龍茶轉作紅茶，又跟父親再打了另一場「家庭革命」。

游正福父親認為，茶樹不噴農藥，可能落得血本無歸，並指紅茶不值錢，沒人喝，但在游正福眼裡，花蓮縣瑞穗蜜香紅茶打響名號，海拔、氣候相近的冬山茶為何不行？直到冬山鄉農會推廣紅茶，游爸爸發現紅茶比烏龍茶好賣，價格更高，才放手給兒子去做。

游正福同步說服父親轉型有機茶園，經過四年努力，去年三月取得有機認證，接下來又拿到綠色保育標章，茶園兼具生態保育及動物棲地。

游正福說，早期農民在農園看到蟲，就噴藥滅蟲，雖然殺死蟲子，卻影響生態，形成惡性循環，他不用藥，田裡有蟲，蟲的天敵隨之增加，生態鏈產生良性循環。

茶園不用化肥，土壤變軟，無須常態性翻土，環境更為友善，游正福笑稱，現在茶園裡不僅野生動物，消失許久的「雞肉絲菇」隨處可見，下一步要推廣生態遊程，幫忙帶動在地休閒產業。