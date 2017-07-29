〈北部〉慕谷慕魚一坍再坍 今年搶通無望

2017-07-29

斷路近1年 估修復費2億

〔記者王峻祺／花蓮報導〕有小天祥美譽的花蓮知名景點「慕谷慕魚」，主要聯外道路「銅門一號隧道」於去年十月一日發生大規模坍方，造成遊客連同村民約一百五十人受困，斷路迄今近一年，仍無法確定通車時間，讓當地居民怒批「縣府搶修態度消極」；花蓮縣政府建設處回應，地質不穩導致一坍再坍，已送工程會核定「評估計畫」，暫估經費高達二億，因搶修工程浩大，何時通車仍無法確定。

農冒險入山 自嘲二等公民

位在花蓮秀林鄉銅門村的慕谷慕魚，自去年坍方後，迄今僅有台電公司暫時闢建水路便道供工程車勉強通行，但遇大雨便會瞬間變成「河道」無法通行，除有慕名前往觀光的遊客抱怨進不去，農民也須冒險繞道入山，直呼「宛如是二等公民！」

當地族人森納‧巴萬說，連接慕谷慕魚的對外主要道路一坍再坍，零星落石不斷，長期成為居民夢魘，去年十月一日大規模坍方，造成上百人受困山區，消防及民間共出動多輛四輪傳動吉普車及九人座小巴，改自西側產業道路進入山區接駁，直至深夜、往返百趟後，才協助所有民眾脫困，震驚社會。

「政府官員們應該來走一趟，才能感同身受！」銅門部落會議主席鍾德光也批，居民為了溫飽冒險進入山區，一年來不見政府官員的關心，完全不把居民放在眼裡，造成族人往返家園費時費力，多次反映未果，早已心灰意冷。

縣府：挖隧道才能一勞永逸

花蓮縣政府建設處昨表示，原訂去年十月廿日封山動工的「銅門村道路復建及興建明隧道工程」計畫，因連續受到大雨、坍方影響，災害範圍超過原定區域，第一時間已呈報行政院公共工程委員會重新審議，並核定逾二百萬元進行「可行性評估」，最晚明年中旬才能完成，今年搶通無望。

縣府建設處指出，因坍方範圍嚴重，初估修繕經費恐需二億元，加上坍方地帶屬順向坡的片頁岩、地形複雜，若要一勞永逸，就必須開挖隧道，增加工法難度，強調復建工程不能與一般便道搶修工程相比，若倉促完工安全上實有顧慮。