〈北部〉市代建議人行道採透水工法 竹北公所：因地制宜

2017-07-29

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市興隆路等人行道整修，多採不具透水功能的鋪面，無助於降低都市熱島效應，樹黨竹北市民代表許育綸建議公所採用透水工法，建構「海綿城市」。

竹北公所︰兼顧便民及日後維護

竹北市公所回應，透水性的軟底鋪面不耐車輛輾壓和雨水沖刷，常造成不平整，未來會考量透水功能，但仍將因地制宜，兼顧便民和日後維護。

許育綸舉竹北市嘉勤南路的人行道為例說，以混凝土為基底，表面打洞後再鋪磚，是兼具透水性和耐用性的較佳選擇。

竹北市公所工務課表示，市區人行道大多由縣府施作，公所只是翻修；縣府新建的人行道多位在重劃區，早期施作透水性人行道多為軟底基礎，即鋪面磚下方僅沙土夯實，時間久了，容易因車輛輾壓及雨水沖刷流失基底，造成鋪面不平整。

工務課說，營建署並未強制設置透水性鋪面，而是要求人行道範圍有連續綠帶具儲存路面逕流功能即可；未來人行道翻修會考量具透水功能的材質，但仍因地制宜，選用符合該路段居民生活習慣的工法，以兼顧便民和維護作業。

縣府工務處養護科表示，人行道採透水性的軟底鋪面，容易因輾壓而損壞，且會長草，維護不易；竹北市興隆路、莊敬南路等部分路段雖採壓花地坪，但周邊有連續綠帶供排水，且堅固耐用，寬度超過二．五公尺，還可兼作自行車道使用。

養護科說，縣府為因應世大運，在體育場館和第二運動場周邊道路施作人行道改善工程，採取高壓透水磚鋪面，設計路面逕流兩側側溝和綠帶，仍具有排水功能。