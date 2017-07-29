〈北部〉自來水施工「假修復」 路不平挨批

2017-07-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣自來水公司目前辦理「通苑一○五—○一—○二中小區計量管網工程」，路面挖掘鋪設管線後，不少居民發現回填路面凹凸不平，引發民怨。苑裡鎮公所接獲反映指出，目前是假修復工程，之後會陸續進行二次路面修復作業，會強力監督。

水公司︰會二次修復

自來水公司第三區管理處副處長謝張浩表示，目前苑裡地區施作工程相當多，包括無自來水住戶申請設置自來水管線，還有老舊管線汰換與區域網路管線工程改善等。

謝張浩強調，先行以柏油假修復是為恢復交通通行，等待管線鋪設完工後，會再度刨除路面，徹底修復，目前新型態金屬管線使用年限達四十年，可避免常常挖掘道路造成居民困擾。

苑裡鎮公所強調，自來水公司申請路權施工，集中在中山路、新興路及世界路等主要交通幹線和市區，鎮公所會嚴加監督，避免外包廠商回填不實，導致路面狀況不佳。

謝張浩也表示，目前使用材料並非以往的砂石，容易出現鋪設管線回填後道路下陷等狀況，而改以低強度混凝土為材料，可改善以往工程缺點，針對民眾提出如新興路假修復道路不平狀況，已要求工程人員前往查看修復。

不少居民反映，道路鋪上柏油後，騎機車經過感到嚴重凹凸不平，稍有不慎就可能摔倒，要求施工單位注意，不要造成民眾的困擾。