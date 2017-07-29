〈北部〉換管線常無預警停水 苑裡人火大

2017-07-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕唉！怎麼又沒水了？苗栗縣苑裡鎮不少民眾反映，最近常發生無預警停水狀況，造成生活極大不便，至少有五百用水戶受影響，有些地區短短一個月就停水三次，讓部分鎮民快氣炸，直批「沒有停水公告，卻一直停水」，要求自來水公司正視民意。

部分地區一個月3次 惹民怨

台灣自來水公司第三區管理處副處長謝張浩表示，出現無預警停水是因正在進行管線汰換工程，可能不慎挖斷供水線路造成漏水，導致用戶突然無水可用，通常公告也來不及，將會要求施工單位務必注意，不要造成民眾不便。

另外，謝張浩也提到，前天的大區域停水主要是施作苑裡鎮中正里主要供水管線工程，影響區域包括中正、客庄、苑南、苑東、苑北、西勢、西平、房裡、海岸、苑港等里，才會造成不少鄉親反映大規模停水。

水公司︰網站有公告 將加強宣達

不過，謝張浩指出，停水前確實曾在自來水公司網頁公告，往後會檢討公告停水的宣傳，如何讓民眾可以提前得知，及時做好因應準備。

不少民眾批評，常常無預警停水，部分區域甚至停水超過三次，現在天氣炎熱，有時運動完或下班想洗個澡，打開水龍頭卻沒水，很不方便。

針對自來水公司表示會在網頁公告停水訊息，民眾認為，一般人平時不會瀏覽水公司網頁，通常是發現停水才會上網站查詢，根本無濟於事。

謝張浩強調，目前也會透過苗栗縣政府、公所及里長辦公處公告，希望讓民眾盡早得知停水相關訊息。