〈北部〉員樹林國小旁建納骨塔 市府不准

2017-07-29

〔記者謝武雄、周敏鴻／綜合報導〕帝旺開發公司爭取在大溪區員樹林設置「佛國淨土文創園區骨灰（骸）存放設施」，引發地方民眾反彈，市長鄭文燦昨天表示，業者想設置納骨塔，依規定必須距離學校三百公尺以上，但園區距離員樹林國小後方僅一百多公尺，不符合殯葬管理條例，他也批評業者送給市府的公開說明會資料，竟是「寒冬送暖餐會」，擺明造假，市府將駁回，不准業者申請。

帝旺開發公司申請在大溪區草厝江段二十及二十四地號的兩筆土地、共三二六○坪墳墓用地，擬規劃設置納骨塔，引起地方強烈反彈。

市府民政局局長湯蕙禎昨天指出，市府依法駁回的理由有二，第一，該案是殯葬設施，整體規劃範圍要從周邊界址起算，與學校距離未達三百公尺以上，不符合殯葬管理條例的規定；第二，帝旺開發公司送審的公開說明會資料，經市議員、里長及居民反映，該活動是以寒冬送暖餐會為名義，會中並未說明納骨塔興建計畫，不符合規定。

對此，帝旺開發公司的趙先生表示，園區與學校的距離爭議，是因為丈量基準不同，他們是從員樹林國小的校門口開始測量，距離園區超過三百公尺，會繼續與市府及地方民眾溝通；他並說，在寒冬送暖餐會之前，確實有對民眾說明園區的規劃理念，目的是解決當地的亂葬崗問題。