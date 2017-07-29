〈北部〉滲眉埤5公頃未列管農地 銅含量超標

2017-07-29

污染擴大 稻作全數剷除並補償

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於蘆竹、大園區交界的滲眉埤，受到宇鴻焚化爐嚴重污染，造成下游十五．九五公頃農田被列管，有週刊爆料，指農民在列管的農田種稻並流向農會；市長鄭文燦昨天表示，列管的農地並未種稻，但污染的範圍擴大，約五．一公頃的未列管農地，銅含量超過200PPM的上限標準，這五．一公頃種植的水稻，昨下午全數剷除並給予補償，每公頃最高補償十七．六萬元。

環保局表示，這五．一公頃未列管農地，先前種植的稻作已流入市面販售。

市府農業局表示，由於灌溉、排水沒有做好分離，農田引用工廠的排放水灌溉，即使排放水合格，但仍有微量銅金屬累積在土壤中，長期累積就會造成農地的銅含量超標，幸好稻米對銅的吸附能力很差，銅也是人體必需的微量元素，因此稻米的重金屬含量管制標準只有汞、鉛、鎘三種，並未訂定含銅標準，民眾不必過度擔心。

鄭文燦表示，環保局根據快篩結果，昨天下午已將這處未列管的五．一公頃農地，農作物全數剷除並依法補償，因為沒有積極證據，足以證明這五．一公頃農地的銅污染與宇鴻公司有關，所以補償費由市府支付，補償標準是水稻每公頃補償十七萬六千元，短期葉菜類每公頃十四萬五千兩百元。

環保局解釋說，宇鴻公司已經停業，以往在宇鴻營業時，農地的銅含量並未超標，如今宇鴻已停業，農地的銅含量超標，無法證實與宇鴻有關，所以補償費無法向業者追討，由市府支付。

鄭文燦說，土壤檢體的正式調查報告一個星期後才能出爐，為了避免遭污染土地種植的農作物流入市面，才進行預防性銷毀，若這些農地確實有被污染，會公告為控制場址，未來每年可領取休耕補助費，在農地整治完成前，不得種植食用作物，否則可處二十萬元到一百萬元不等罰款，若未達列管控制場址的規定，農民依法可以繼續種植農作物。

環保局水質土壤保護科代理科長葉孟芬表示，週刊爆料指稱農民在受污染土地種稻，但環保局清查後，並非列管的土地，仍依週刊所指的農地擴大辦理污染調查，共清查一○六坵塊、面積約二十公頃農地，檢測報告預計一週後出爐。

葉孟芬說，環保局針對滲眉埤下游一二二公頃引灌區農地，在一○五年進行污染調查，並於一○五年九月七日公告一二九筆坵塊，共計十五．九五公頃農地為控制場址，目前正進行污染農地整治，預計在一○八年底完成整治並解除列管。