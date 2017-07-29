〈中部〉中科拚綠能 擴大建置太陽能電廠

2017-07-29

〔記者張菁雅／台中報導〕響應綠能政策，中科管理局廿八日與友達集團旗下的創勁綠能、森勁電力簽署中科太陽能電廠合作意向書，期望在中科園區廠商屋頂建置更多太陽能電廠。

森勁電力已在友達中科廠房屋頂建置容量21MW（百萬瓦）太陽能電廠，也於一○五年底完成中科管理局台中及后里園區兩座配水池太陽能電廠，裝置容量為3.35MW，累計裝置容量達24.35MW，成為台灣最大民營太陽能電力公司。

創勁綠能則推動中科園區廠商設立太陽能電廠，今年四月已於和大、高鋒集團廠房屋頂完成設置容量合計1.5MW太陽能電廠，預計今年底可在台灣康寧、台灣日東廠房屋頂，分別再設置容量約1.5MW及0.68MW太陽能電廠。

上述太陽能電廠總裝置為28MW，每天發電約九萬四五二○度，可供給九二五四家戶使用。

科技部次長許有進表示，中科坐落在大肚山上，是很大的開發投資案，如何兼顧經濟發展與環境保護是很重要的課題。

台中市長林佳龍指出，台中發展綠能有得天獨厚的條件，包括天氣好，雨季天數相對較少，水電供應也不缺乏，還有產業聚落，希望越來越多光電廠到台中投資。

中科管理局強調，廠商把廠房屋頂出租太陽能光電公司建置電廠，可以得到租金，業者有售電收入，雙方共同掌握綠色商機，至於廠商是否參與，尊重廠商意願。