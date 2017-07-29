〈中部〉假疏濬真盜砂石 海削上千萬

2017-07-29

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕以葉嫌為首的八人盜採砂石集團，去年以低價取得南投縣貓羅溪淤泥土疏濬標案後，以合法掩護非法方式盜採砂石，再由旗下廠商標得土方販售，涉嫌規避「採售分離」限制，隻手遮天盜挖級配料土石，粗估土方約廿萬噸，不法獲利達上千萬元。

南投檢警表示，有盜採前科的四十五歲葉嫌，經專案小組清查，發現該河段疏濬工程招標預算金額為二○六○萬元，而葉嫌卻以八一三萬元超低價得標。

原疏濬合約規定只能挖掘河床以下三公尺淤泥土，但包商卻擅自以二部怪手分置高低點，接力挖取河床以下五至十公尺才會出現的土石混合物，即價格較高的級配料，兩者價差八倍，並透過旗下廠商標得土方販售，以疏濬淤泥土之名，行盜採高價料之實，再轉賣牟取暴利。

經三個多月蒐證，日前發動警力兵分三路搜索，才破獲盜採砂石集團，起出砂石場出料單，並查扣三部怪手，全案依違反刑法加重竊盜罪及水利法擴大偵辦。

砂石遭超挖20萬噸 縣府稱不影響橋樑安全

南投縣府工務處長陳錫梧表示，這是縣府首次遇到的狀況，貓羅溪疏濬前進行試挖，挖到三公尺仍是利用價值低的泥沙，因此才訂出每立方米六十元的價格，初估被超挖的砂石有廿萬噸，但不會影響橋樑安全。

縣府昨已與廠商終止合約，並報公共工程委員會，予以停權處分，兩年內都不得再投標，還要由司法單位追討損失，而剩餘的第三標到第六標的採挖工程，將另行招標。