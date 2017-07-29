〈中部〉觀光工廠為主 埔里微型園區下月招商

估可提供逾300就業機會
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府利用閒置縣有地開發「埔里地方特色產業微型園區」，是全縣第一個以觀光工廠為主題的產業園區，招商對象主要為農業和食品加工業，可提供五到八家特色產業進駐，縣府預估，將可提供三百個以上就業機會，並帶來每年十八億元產值效益。
「埔里地方特色產業微型園區」，縣府選定的設置的地點在埔里鎮籃城里中正路籃城淨水場及菩提長青社區旁，該土地是閒置縣有地，面積五公頃，將打造埔里第一個以埔里特色產業為主的小型觀光工廠園區。
縣府表示，該園區六月初完成開發許可，下月即將公告招商，十一月底前完成招商工作，最快明年三月底完成配地及產權移交作業，讓廠商及早進駐設廠，而縣府預估將可為縣庫進帳六億五千萬元。
18度C巧克力將要進駐
該微型園區還未招商，縣長林明溱就透露，已有十八度C巧克力、金都餐廳、百香果加工業者表明要進駐，園區兩公頃是公共設施，產業用地三公頃，約可提供五到八家特色產業進駐，但有意前來的業者約有六到十二家，園區可說相當搶手。另未來園區也將設置旅遊中心，該中心可提供作為年輕人創業展售場地。
縣府建設處表示，該微型園區未來將結合地方特色產業與休閒遊憩，朝觀光工廠模式，提供遊客參觀、體驗及消費，完成後還可與相距不遠的福興農場溫泉區、中台禪寺、埔里酒廠、虎頭山飛行場、地理中心碑等景點串聯，提供產業跨界、跨領域群聚發展，發揮相互加乘的效益，該園區將是南投縣第一個，也希望是全台第一個以觀光工廠為主題的產業園區。