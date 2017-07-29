〈中部〉水稻保險 雲林全縣投保率不到2%

2017-07-29

下週一截止 莿桐農會保單逾150筆

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕水稻也可保「意外險」！莿桐農會推展水稻保險成效佳，水稻保單破一百五十筆，但全縣完成投保面積不到三百公頃，下週一截止，投保率不到二％；農民表示，水稻保險是首次辦理，且設定的理賠門檻偏高，還是「觀望」比較保險。

理賠門檻偏高 農民大多觀望

農委會與保險公司合作推出「水稻區域收穫農作物保險」，農民最低需自付十％保費，農委會補助五十％，剩下四成保費雲林縣府全額補助；雲林是主要產稻區也被視為指標縣市，但投保期限下週一截止，投保率不到二％，承辦單位的富邦產險人員強調，因為作業時間太短。

莿桐農會總幹事張鈺萱表示，農民裏足不前的原因，在於理賠的門檻太高，以莿桐鄉為例，正常每公頃可生產一萬兩千公斤的稻米，但保險公司設定莿桐五年平均產量是五千六百公斤，農損八折以上才理賠，等於產量得在四千四百八十公斤以下才理賠，根本是「看得到、吃不到。」

張鈺萱向農委會提議，將「坪割」（每坪地收割）的標準改為「分割」（每分地收割），讓每分地水稻收成量符合正常產量，使理賠標準降低，建議獲農委會支持後，她積極向農民推銷水稻保險，成果極佳，至昨天為止，水稻保單已破一百五十筆。由於水稻保險投保週一是最後一天，張鈺萱爭取延長辦理時間，希望讓更多農民可以加入。

農民莊勇灝表示，水稻保險就像騎機車買個強制險一樣，花一點錢，以防萬一，為自己多增個保護傘，值得；以梅姬颱風為例，災損後莿桐鄉每公頃水稻收成還有七千多公斤，現有的理賠標準真的高不可攀。