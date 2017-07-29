〈中部〉日治東門派出所修復案 嘉市下週招標

2017-07-29

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「嘉義市歷史建築東門派出所修復工程」標案經歷八度流標，嘉市警局檢討施工細項及調整預算金額，將原工程預算金額由一千四百四十四萬元調增為二千零三十五萬元，由嘉市統一發包中心重新辦理招標，下週上網公告，八月底開標。

8次流標 提高工程款重新辦理

東門派出所為日治時期的嘉義警察署東門町警察官吏派出所，約有近百年歷史，為嘉市僅存的日治警察機關建築，曾為諸羅古八景「萬山倒影」所在處；民國七十六年廢止使用後，八十五年六月曾借給嘉市東區聯合里作為里辦公室使用，八十九年四月歸還嘉市警局。

嘉義市僅存 日治警察機關建築

市警局後勤科長殷嘉宏說，本案修復工程經費由文化部補助五十五％、市府自籌四十五％，一○五年六月起由嘉市統一發包中心辦理發包，因古蹟修復工法嚴謹獨特等因素，歷經八次流標，這次重新檢討調高工程預算金額，希望增加廠商投標意願。

市議員蔡永泉表示，東門派出所現狀有屋頂塌陷、牆體變形傾倒、壁土損壞等狀況，但仍保有日式老屋風味，修復工程設計欲增設電梯、空橋等設施，最後被擋下，招標案若順利發包，應以「修舊如舊」為修復原則。

將以修舊如舊 為修復原則

文史工作者高基榮說，嘉市駐市作家魚夫曾出版《桃城著味：魚夫嘉義繪葉書》，他用畫筆「找回」東門派出所老建築；老一輩居民回憶，東門派出所庭院入口通道由碎石鋪成，值班警察聽到窸窸窣窣的聲音，就能知道有人進來，側門八角柱及地面典雅磁磚等，呈現當時建築特色。