〈中部〉埋暗管排有毒廢水 祥輝電鍍廠被訴

2017-07-29

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署檢察官吳錦龍指揮中市環保局及保七總隊等，去年六月查獲太平區祥輝電鍍廠（已停業）涉嫌排放廢水案，不法所得一千零卅一萬餘元，向法院聲請查扣被告兩筆土地獲准，檢察官昨偵結，依違反水污法起訴祥輝公司、掛名負責人李博津、實際負責人賴孟男、賴致任兄弟及賴孟男之子賴冠宇等，請求從重量刑。

起訴書指出，祥輝在一○四年獲環保局輔導，成功取得廢水排放許可，裝設處理設備，經層層投藥後，將水中重金屬沉澱成「污泥」（污泥另行集中處理），水的部分直接排入溝渠。但同年初賴姓負責人在第一道「儲存池」私設活動紅色塑膠軟管，在「中和池」私設藍色塑膠軟管，將未處理之廢水以「虹吸原理」，繞流排入溝渠。

同年五月環保局稽查，在放流口發現「鎳」27.3mg/l（容許值1.0mg/l）、「總鉻」26.6mg/l（容許值2.0mg/l）、「六價鉻」2.81mg/l（容許值0.5mg/l）等有毒物質，當時業者辯稱是過失、投藥不足，只被罰款。

檢警喬裝田野調查查獲

檢警後來數次喬裝成「田野調查」，吳錦龍打扮成教授，又派員爬進地下水道，搜集業者放流暗管廢水，確定其排放水幾乎都未經處理直接放流，一○五年六月再次上門搜索，發現該公司業務處理量與污水處理用藥，明顯不成比例。

經核算出節省用藥及用電量達卅三萬餘元之消極利益，及一年來獲取電鍍業積極利益九百九十六萬餘元，總計不法利益千餘萬元，並查扣兩筆被告土地（公告地價逾千萬元）。