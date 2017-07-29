〈中部〉決議違法 東豐快環評案被判撤銷

2017-07-29

有條件通過算入通過票數

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、張菁雅、李忠憲／台中報導〕東豐快速道路環境影響評估案，被居民與公民團體以違法等理由提告聲請撤銷，台中高等行政法院昨判決該環評案有重大瑕疵，甚至把「有條件通過」的票數，算入「通過」票數，認為環評會議「決議違法」，判決台中市政府敗訴，環評決議撤銷；中市府環保局強調「環評過程合乎法律程序」，對判決結果遺憾，將研議上訴。

東豐快速道路爭論多年，石岡反徵收聯合自救會等公民團體質疑環評等程序違法，台灣護樹協會、主婦聯盟台中分事務所及廿六位居民（含當地公民團體代表）提告聲請撤銷環評案。

台中高等行政法院以兩大理由判決市府敗訴，其一，違反行政行為的「明確性原則」，有重大的瑕疵，環保局公告該道路的環評，是「本案全部通過」第一階段環評，不用進入第二階段環評，但公告的第三點又記載市府建設局承諾，對第一路線方案（即國道四號至石岡段，包括第一、二標）將進行二階環評，內容自相矛盾「不明確」。

其二，環評會議沒有依循法定表決程序，前年八月廿六日環評會議中，委員表決結果，通過有六票，有條件通過是七票，應進行第二階段環評是五票，不應開發一票，但主席卻把「有條件通過」七票，算入「通過」的票數，讓「通過」票數達到十三票，超過半數十票而通過，「決議違法」無效。

公民團體與居民委任律師柯劭臻說，包括都市計畫、文化資產等審議會議，部分行政單位早有結論，卻以近乎「玩法」的手段，符合行政機關預設好的結論。

已卸任的環評委員林子淩於臉書指出，此案第一次審查會議，便領教市府「人治凌駕法治」的蠻橫，「市府赤裸裸踐踏環評制度，毫不遮掩護航該開發案行徑」。

環局：將上訴最高行政法院

環保局強調，東豐快開發案依規定組成環評會，審查過程達成多數共識，始做成決議，環評委員專業認定東豐快並無對環境有重大影響疑慮，不須進行二階環評，過程並無違法，收到判決書後研議上訴最高行政法院。

東豐快促進會盼市府快上訴

另一方面，東豐快促進會總幹事劉宏城表示，希望市府在最短時間內上訴，同時解決行政瑕疵問題。他認為這個判決更凝聚山城鄉親團結的心，也喚醒鄉親共同關注東豐快的現狀與當前所碰到的問題，他們已取得上萬鄉親連署，盼台中市府能盡快解決爭議，讓東豐快早日完工。