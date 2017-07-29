〈中部〉南投路易斷部落 撤離老弱婦孺病患

2017-07-29

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕尼莎颱風襲台，六月梅雨重創南投縣仁愛鄉，鄉公所不敢掉以輕心，昨已完成道路易中斷受困的部落物資運補及老弱婦孺、慢性病患及早撤離；清境農場、廬山溫泉等風景區退房暴增，玉管處展開封山、勸離山友，八十一隊、三三五名山友已下山；仁愛警方也緊急聯繫二百八十三支登山隊伍取消行程或儘早下山。

清境、廬山 退房恐達七成

仁愛鄉長江子信表示，公所災害應變中心已一級開設，針對投八十三、八十五、八十九線易因風雨中斷，影響親愛、萬豐、合作、力行、翠華等村對外交通，已與村長聯繫，先勸導老弱婦孺、洗腎等慢性病患先行下山依親，戰備糧也完成進駐。

清境農場、廬山溫泉部分，國民賓館昨原訂八十三間房，已退廿三間，今、明兩天颱風影響最劇烈，退房已達七成，若風雨明顯，許多民宿業者也強調，會主動勸導遊客不要上山，以策安全。

颱風也打亂山友行程，仁愛分局昨下午已聯繫二七七隊、一五七二人，要求取消行程或儘早下山，無法趕在颱風來襲前下山，也應選擇安全地點就地避難，尚有六隊十人未聯繫上。

玉管處昨天則在玉山登山口設置禁止入山牌示，並勸阻原定入山的五十一隊二一○名山友，而已在山區的卅隊一二五名山友，則在通報後也已陸續下撤完畢，僅一隊四人長程隊伍滯留。