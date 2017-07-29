〈中部〉套袋、固枝、搶收 農友全力防颱

2017-07-29

〔記者陳冠備、顏宏駿、劉濱銓／連線報導〕尼莎颱風來勢洶洶，預估恐帶來強大雨量與十四級強風，彰化的農產地區正是芒果、火龍果、菊花與芭樂採收季節，而南投則是葡萄成熟期，農民們不敢小覷，趁颱風登陸前夕，提早採收或做好防颱措施。

去年九月間的尼伯特颱風，帶來十七級風威力，造成全台農產一片哀嚎，菜價一度創下歷史新高，高麗菜甚至突破一顆三百元的天價，而位在二林特產火龍果、酒釀葡萄、溪州芭樂等，都因為強風造成果實損傷、吹落，甚至面臨零採收的情況，田尾花卉產區也面臨花期青黃不接，市場嚴重缺貨等現象。

芒果、芭樂能採就採 紅龍果先套袋

農民鐘乾魁說，現在正值金蜜芒果盛產期，聽到颱風來就「皮皮挫」，因芒果須「在欉紅」才能維持高甜度與香氣，目前只能先固定樹枝、防止果實搖晃落果，剩下的就只能祈求天公伯保佑農民了；紅龍果農陳致嘉說，能採收部分已加派人力採收，未能採收果實也先套袋保護。

菊花束繩固網 小黃瓜溫室鋼索固定

溪州鄉芭樂農張龍潭昨天緊急下田作套袋，他說，果粒有保力龍保護，就不怕強風吹襲；田尾花農李美麗也說，目前是菊花採收期，因此植株都相當高，容易被強風吹倒，只能趕緊用束口繩固網；溫室栽種小黃瓜的農民陳蒼鄢，利用田間的水泥排水溝，插入錨釘，再用二十條鋼索固定，把溫室四周栓住，不怕颱風攪局。

至於在南投方面，水里、信義目前正值夏果葡萄正逢採收尾聲，為防止怕強風侵襲的葡萄遭颱風摧毀，昨天農友忙著搶收最後一波葡萄。水里鄉葡萄農說，今年六月的梅雨大水造成葡萄慘烈的水傷、腐爛，搶收不及造成嚴重損失，目前颱風又要來，乾脆搶收完藤架上的葡萄，以絕風災後患。

而位在信義鄉明德村的葡萄園，昨天也搶收完畢，惟在靠近山區的豐丘村，由於離採收結束仍有一段時間，除了儘量搶收防災外，其他就只能祈求老天爺保佑。