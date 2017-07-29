〈中部〉尼莎來襲 阿里山林鐵停駛、布袋港封閉

2017-07-29

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、曾迺強／嘉義報導〕颱風「尼莎」來勢洶洶，嘉義縣、市政府昨天進行防颱救災整備工作，全力應戰！

交通方面，阿里山森林鐵路今起一連三天，本線（嘉義至奮起湖）停駛；祝山、神木、沼平三條支線，配合阿里山森林遊樂區封園時程停駛；布袋商港今、明天封閉，客、貨船舶都停止航行，於港內避風，高雄港務公司布袋管理處呼籲港區航商業者加強加強船舶繫纜等措施，確實派駐足額船員留守。

嘉市防淹水 進行下水道清淤

嘉義市長涂醒哲除要求市府各單位做好防颱整備，昨午前往世賢路三段及國華街瞭解市區雨水下水道清淤執行情形，他穿上青蛙裝、頭戴工地帽及頭燈，跟著工作人員鑽入二至三公尺深的下水道實勘，強調清淤是解決淹水的有效手段之一；市府工務處長李建賢說，今年以來完成光彩街等十一條雨水下水道清淤，總計清淤長度為三千餘公尺、清除約八百六十六噸淤積物。

嘉義林管處表示，昨傍晚五點半起，阿里山國家森林遊樂區、番路鄉觸口自然教育中心、東石鄉鰲鼓濕地森林園區休園；阿里山森林鐵路今起三天，本線（嘉義至奮起湖）停駛，祝山、神木、沼平三條支線，配合阿里山森林遊樂區封園停駛，復園及復駛時間視颱風過境後狀況而定。竹崎鄉竹崎親水公園的天空廊道、戶外兒童戲水池，將於公所災害應變中心二級開設時，派員封閉。

嘉縣檢視抽水機 加強危橋通報

嘉義縣長張花冠昨主持嘉縣災害應變中心會議，指示水利處檢視固定及移動式抽水機維護情形，做好移動式抽水機預布規劃，各工程單位要求開口契約廠商做好防、救災準備，建設處加強危橋即時通報，經發處通知強固戶外廣告安全設施，教育處責成各校做好防颱準備。