〈南部〉直升機迫降七股 修好飛返歸仁

2017-07-28

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕陸軍航空特戰指揮部所屬飛行訓練指揮部一架機齡四十年的UH-1H直升機（機號309），昨天上午執行例行訓練任務時，因引擎滑油壓力警示燈亮，機組員採預警性將直升機順利降落在台南七股鹽山停車場，人機均安。近四小時到下午一點半排除故障後，順利起飛返回歸仁陸航基地。

直升機上有閻姓正駕駛、金姓副駕駛飛行官和機工長三人，機組員應變得宜，閻姓正駕駛還是航特部資深試飛官。

台鹽七股鹽場的員工目擊這架直升機從天空緩緩降落在停車場，表示只是聲音比較大，並無特別異狀，「看起來沒有很緊急，也不覺得危險。」

航特部飛訓部上校指揮官吳廣菖說，昨上午九點這架飛訓直升機從歸仁飛往七股沿海，執行例行訓練任務，按原飛行路線，原預定上午十點半返航基地，但在上午九點四十三分發現引擎儀表有異常，機長按照標準作業程序選擇既定的降落場七股鹽山停車場，在上午九點四十五分預警性落地檢查。

陸航基地搶修組人員獲報後，隨後趕抵七股為直升機檢修，排除故障並完成測試，下午一點半起飛返回歸仁基地。

吳廣菖說，故障原因是引擎滑油溫度過高，有滲漏現象，排除後已沒問題，而滑油滲漏會導致引擎溫度過高，跟天氣炎熱和機械老舊都無關，這架直升機機齡四十年，但就跟車子一樣，保養維修都正常沒問題。