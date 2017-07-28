〈南部〉段宜康點名害黨 郭信良籲勿「黨內互打」

2017-07-28

〔記者邱灝唐、洪瑞琴／台南報導〕政府「減香」被謠傳為「滅香滅教」，民進黨立委段宜康點名同黨的台南市副議長郭信良，指郭用傷害黨的方式收割選票。對此，郭信良昨稱自己沒有鼓動宮廟的能耐，呼籲停止政治鬥爭，且宗教法草案已出爐，政府若缺少溝通，將面臨比一例一休等議題更大的反彈。

南市民政局長陳宗彥昨再度澄清表示，網路假消息很多，這次減香事件也是，經過澄清訊息，仍被不斷散播造謠，公眾人物有責任為大眾說明。

至於學甲金爐函文事件，民政局強調，大型祭典法會及祭祖民眾較多的傳統重要節日（如清明節、中元節），因燃燒紙錢量較大，納骨塔金爐難以負荷，部分私立納骨塔會請環保局支援載運紙錢集中燒，鑑於中元節將近，該局函請私立納骨塔若有需求可申請，並輔導可漸進推動的環保減量措施，發文給宮廟的主旨在此，而非要求禁香禁紙錢，所控不實言論違背事實，盼勿信勿傳網路謠言。

郭信良說，市長賴清德和議長賴美惠日前在鹿耳門聖母廟召開記者會澄清，讓好幾間台南宮廟取消上凱道，大家是要政府給肯定的答案，否則網路謠言會讓人心惶惶。與會的新營太子宮主委王献章強調，情況會演變成這種地步，都是有謠言搞得大家不安心；大灣靈霄寶殿武龍宮董事長王大明說，一開始就講清楚，也不會鬧得滿城風雨。