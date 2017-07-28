〈南部〉原民回復傳統姓名 換證件單一窗口

2017-07-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市首創全國的原住民回復傳統姓名「四合一」單一窗口，只要到戶政事務所申請回復或並列傳統名字換發身分證，就可一併更換健保卡、駕照、行照、國稅及地方稅務資料，今年為了強化單一窗口機能，除地政機關外，更和中華電信等七家電信業者合作，升級為「Ｎ合一單一窗口」，成為申請服務最廣的縣市政府。

結合電信業者 回復更便利

昨日啟動儀式，原住民立委KOLAS YOTAKA與南市民族事務委員會主委汪志敏，為年輕的排灣族人卡樂絲格絲．達魯比利克發身分證，宣告象徵復振原住民文化起始點，呼籲更多原住民共襄盛舉。

KOLAS YOTAKA說，原住民回復傳統姓名是轉型正義重要過程，政府有責任全力協助，南市積極作為值得推廣鼓勵。

「姓名條例」通過已逾廿年，經過幾次修訂，原住民各族可以更換或加註方式回復傳統名字，但繁複的行政流程讓族人望之卻步，使回復或並列傳統姓名的人數不如預期。

汪志敏表示，為了方便原住民朋友，南市民族事務委員會於一○二年開辦回復傳統姓名四合一單一窗口，去年再納入自來水、電力及南市三家有線電視等民生業者，往前推進變成八合一，讓回復傳統姓名更便利。

汪志敏不諱言，目前族人申辦不到卅個，因此這次更進一步結合中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、臺灣固網、新世紀資通、亞太電信、台灣之星七家電信業者，升級為「Ｎ合一單一窗口」，強化廣大方便，激勵族人意願，也讓台南成為台灣回復原住民傳統名字單一窗口服務範圍最廣的縣市政府。

目前原住民恢復傳統名字的登記方式有三種，一是以漢字登記音，二是以漢字登記，並列傳統姓名之拼音，三是漢名並列傳統姓名之拼音；汪志敏以親身申辦經驗說，申辦只要十分鐘就一切OK！