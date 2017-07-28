〈南部〉防颱總動員 工務局巡查防災

2017-07-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕尼莎颱風可能會從花東登陸台灣，氣象局預測週六、日兩天影響最劇烈，工務局不敢掉以輕心，昨日總動員要求所屬各單位進行防颱前工地巡查及檢視防汛整備狀況，上緊發條維護南市在颱風期間的公安。

已啟動防災機制

工務局長蘇金安表示，工務團隊已啟動防災機制，要求該局各科及大隊主管偕同各在建工程承辦人員展開工地巡查，其中針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程務必確實檢視，並提供工地巡查照片及防颱巡查紀錄表，以便彙整了解現況與及時掌握因應。

工務局目前督導的在建公共工程包括，北區開南街NA-121-12m道路工程、曾文溪排水潮見橋改建工程、東區EL-2-8M道路工程（前段）、新營及鹽水區南八十與南七十四交接處至市道一七二線新闢工程、成功路（西門路至文賢路）路面改善工程、東區平實營區地下停車場闢建工程等廿七件。

此外，地下道、轄管公園、行道樹、路燈、危險招牌及鷹架等，工務局也要求相關單位加強巡檢，全力分頭進行二次複查，若發現缺失立即要求改善。

搶災人員167位待命

工務局表示，事先編組搶災車輛機具一○四部，及搶災人員一六七位待命，並有常時防災應變LINE群組，即時發佈災害訊息及應變處置，供各單位即時處理各項災情。