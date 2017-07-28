〈南部〉「公車式小黃」 8月起市區也有了

2017-07-28

擴大服務範圍 增加小港等7區

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局七月起推出「高雄款公車式小黃」夜間服務，受到歡迎，八月起服務範圍加碼，擴大服務到小港、前鎮、大寮、三民、前金、鹽埕及左營區等市區，紅6、橘22、33及紅51A公車式小黃都免費搭乘。

「高雄款公車式小黃」就是計程車彈性運輸服務，交通局評估有些偏遠公車路線，每車次可能只有一、二人搭乘，市府卻得補助公車業者每公里四十元，不符經濟效益，因此委由計程車接替行駛該路線，市府每公里只需補助廿五元，節省卅七．五％的經費。

「高雄款公車式小黃」陸續增加大湖、永安、永安支線、大樹、大寮、燕巢等六條路線，除了燕巢線收費十元外，其餘都免費搭乘，但只在日間行駛。今年七月一日起，推出高雄大學出發的98線、捷運小港站往返林園區公所的紅3線夜間服務，採免費搭乘。

免費搭乘 路線時段報你知

交通局指出，推出公車式小黃夜間服務後，受到民眾熱烈歡迎，八月一日起擴大服務到高雄市區。

交通局說，八月一日起，平假日晚上十一點過後的紅6路公車，及平日下午三點半、四點半、五點四十分、六點四十五分與假日全天的橘22路公車，平假日晚間十點十三分的33路公車，平假日晚間七點廿分至十一點的紅51A路公車，均改由公車式小黃接替行駛，都是免費搭乘。

公車式小黃紅6、橘22、33及紅51A線，都由皇冠衛星計程車隊提供服務，計程車車身都張貼有識別標幟，相關訊息可洽詢皇冠大車隊07-4128-666、7710-277。