〈南部〉顛覆飯店市場 「頂級戰」開打

〔記者葛祐豪／高雄報導〕搶攻高雄頂級飯店市場，包括國際連鎖的英迪格酒店、晶英國際行館陸續開張，H2O Hotel水京棧國際酒店經過試營運後，昨天也正式開幕，這些飯店都打出上萬元的房價，顛覆港都飯店市場。
高雄市觀光局長曾姿雯認為，中客團雖減少，但各國自由行旅客增加，肯定頂級飯店業者的企圖心及遠見，市府將透過套裝行程、增加航線，刺激高雄的觀光人潮。
目前正在試營運的高雄晶英國際行館，董事長邵永添強調，高雄不能老給人廉價形象，頂端飯店市場較不受景氣影響。
對於高雄飯店發展的前景，相當有信心，但因投入成本高，「已有賠一百年的心理準備。」
昨天開幕的H2O Hotel水京棧國際酒店，是高雄第一家使用全外牆數位ＬＥＤ螢幕的飯店，燈光秀閃耀夜空，成為明華路上的新亮點。
高雄市副市長許銘春昨天前往道賀，認為對高雄觀光業發展，有一定程度的指標性意義。京城建設董事長蔡天贊對這棟蓋了四年的高檔飯店，期許很高，希望能為高雄帶來頂級吃住的藝術。
頂級飯店也搭配頂級特色餐飲，高雄晶英國際行館有日本米其林餐廳UKAI、知名清酒品牌「獺祭」第一家官方海外酒吧；水京棧國際酒店則有「牛排教父—鄧有癸師傅」進駐；位於中央公園旁的英迪格酒店則以高空酒吧打響名號。
業者分析，做好市場區隔，頂級飯店依舊有利基，但高雄上萬元的平均房價，能否被旅客接受，仍須觀察。