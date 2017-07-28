〈南部〉全國圖書館借閱率 屏東升至第八名

2017-07-28

仍比全國平均值低

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣為了擺脫圖書借閱率吊車尾的困境，多管齊下搶救閱讀力，根據全國公共圖書館統計，二○一六年屏東縣的借閱率已突破八十四％，雖然比全國平均值低，但與二○一五年吊車尾的二十五％數據相較，仍大幅躍進，從全國最後一名攀升到全國第八名。

全國公共圖書館統計資料顯示，全國平均借閱率為八十六％，前十名依序為臺北市一三七％、臺中市一○五％、新北市一○三％、高雄市一○三％、新竹市九十八％、連江縣九十一％、臺南市八十六％、屏東縣八十四％、嘉義市七十％、基隆市六十九％。

中正圖書館最多人借閱

屏東縣政府文化處指出，屏東幅員廣大，民眾距離地方公共圖書館仍有段距離，致使借閱率低迷，近年輔導各鄉鎮圖書館主動出擊，像是利用圖書車、書箱等方式將書籍運送至社區據點、校園，並舉辦親子共讀等活動，有效提升整體借閱率。

屏東縣級的文化處中正圖書館藏書量最豐，約有二十八萬冊館藏，穩居借閱率寶座，而地方各市鄉鎮借閱率前三名，分別為九如鄉、南洲鄉、高樹鄉，借閱率進步最多的是首次擠入前三名的南州圖書館，而借閱率倒數名次仍由原鄉包辦，最後一名是泰武鄉。

文化處圖資科表示，排名前三的圖書館各自發展多元的閱讀活動，像是分齡推薦書單、利用社區據點讓民眾親近書籍，也有圖書館在校園園遊會時進行攤位設置，甚至組成「讀書會」廣邀鄉親加入閱讀行列。