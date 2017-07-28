〈南部〉防颱 近兩萬個消波塊待命

2017-07-28

〔記者張存薇／台東報導〕尼莎恐成今年第一個侵襲台灣的颱風，台東縣包括熱氣球繫留體驗等起多個活動取消或延期，第八河川局、縣府建設處也準備好近兩萬個消波塊與重機具，堆放在卑南溪、知本溪旁，一有狀況就會啟動。

尼莎颱風恐衝著台灣東部而來，去年已飽受颱風侵襲的台東縣不敢輕忽，第八河川局長蔡宗憲說明，八河局在台東縣轄內目前並沒有堤防破損情況，管理水門則有十五處，均由鄉鎮公所代管，在汛期前均已完成現地啟閉測試確認，運作均正常。

此外，蔡宗憲表示，台東縣有兩部大型抽水機，運作也正常，至於消波塊共有一萬四千兩百八十六塊，還有一千兩百多塊太空包，均放置在卑南溪沿岸、海邊待命。

建設處水利科長吳哲元說明，縣府約有四千多塊消波塊，堆放在利嘉、知本、太麻里溪備料場，此外，因台東市以南河川兩側較多人居住，因此也分為台東市到知本、知本到太麻里及太麻里以南三個工區，並與廠商訂好開口契約，遇有災情會立刻出動怪手、卡車等重機具。

鹿野熱氣球活動暫停

此外，台東縣政府也宣布，今天早上至卅日下午鹿野高台舉辦的熱氣球嘉年華活動繫留體驗、造型球展演活動全部取消，原訂廿九日晚間在知本溫泉舉辦的光雕音樂會，則順延至八月二日辦理，也請民眾及遊客注意官網發佈的活動訊息。

紅葉盃棒球菁英賽延期

原訂廿八日下午開幕的紅葉盃棒球菁英賽亦將因尼莎颱風延期辦理，東管處亦宣布，原訂於廿八至卅一日舉辦「東海岸部落工作假期、一起比西里岸」延至八月十八日至廿一日辦理。台東美術館原訂廿九、卅日舉辦「吳鴻滄老師版畫工作坊」，活動將延期至八月十九日、廿日。