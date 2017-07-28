〈南部〉南藝大修復日治油畫 重現台南歷史

2017-07-28

未來做為台南美術館館藏

〔記者楊金城／官田報導〕市府文化局委託國立台南藝術大學博物館學與古物維護研究所修復十三件作品，其中九件是日治時代總督府委託名畫家小早川篤四郎繪製的歷史畫作，至今已有八十二年歷史，以重現台南發展歷史樣貌，預計八月中旬完成全數修復工作，未來做為台南市美術館館藏。

文化局花兩百萬委託修復

負責修復的是南藝大助理教授吳盈君、專業修復師吳宛瑜、陳雯婷等六人團隊；文化局花費約兩百萬元委託修復，修復團隊以十五個月時間，透過紅外光、紫外光檢視，Ｘ光及微距攝影等檢測專業分析後進行修復，並拍攝紀錄片。

吳盈君說，十三件修復作品中，有九件百號油畫是一九三五年台灣總督府委託繪製的歷史畫；另四件是在地台南畫家李明禮於一九九○年代所繪。這批畫作因保存環境不佳，導致畫布支撐強度下降，需要補強；畫面部分則需進行加固、清潔、填補和全色等工作，以回復作品的整體結構與美感。

特別是有八十二年歷史的九件百號油畫，是一九三五年台灣總督府為紀念在台始政四十年，籌劃「始政四十週年紀念台灣博覽會」，委託日本畫家小早川篤四郎繪製一系列以台灣歷史為主題的百號油畫作品，計有「吳鳳成仁圖」、「古代之台南圖」、「熱蘭遮城晨景圖」等九件作品。

小早川篤四郎（一八九三—一九五九）是台灣美術啟蒙之父石川欽一郎的得意門生，在當時也被稱為「帝展的中堅畫家」，其繪畫實力和藝術成就卓越。九件台灣歷史畫，在當時台灣流行風景寫生的題材中，顯得尤其特殊，傳世過程中也一直受到許多畫家的參考臨摹，是十分具有歷史意義的畫作。

「熱蘭遮城晨景圖」最難修復，修復團隊花了約七個月修復。陳雯婷說，這幅畫跟其他日治時代油畫一樣歷經前人修復，修補的畫漆也剝落，還受過水損，必須分析原色、顏料輔以圖像歷史調查，才能盡力貼近回復原畫原貌。

四件李明禮的油畫作品，也有明顯的繪畫層裂痕、剝落的情況。經過切片顯微分析，確認畫家因反覆在畫面上堆疊顏料的創作習慣，導致繪畫層厚重硬脆，容易開裂的原因後，對症下藥修復。