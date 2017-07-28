〈南部〉保存最完整 茄萣鹽警槍樓重現

2017-07-28

歷史建築 修復完成

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二戰時，台灣承襲鹽業專賣的制度，為了查緝非法盜鹽，全台共有廿一座磚造與木造槍樓，隨著時代演變，目前僅剩下四座，其中位於茄萣的「竹滬鹽灘鹽警槍樓」是形制最為完整的一座，高市文化局近日完成修復作業，重現當年鹽業專賣制度下查緝私鹽的歷史。

高市文化局指出，鹽是日常生活中看似微不足道，卻又是十分重要的民生必需品，自古以來，鹽的專賣制度就是政府獲得稅收的重要來源之一。

台灣自清代開始就將鹽納入專賣，日治時期鹽與樟腦、鴉片列入台灣總督府的十項專賣，台灣於二戰後也將鹽納入專賣，專賣制度下稅重而本輕，於是盜鹽情形嚴重。

為查緝私鹽而成立的鹽務警察，設立之初隸屬於台灣省警務處，後來改由財政部管轄，直到民國六十六年，因鹽稅收入的重要性大為下降，才取消鹽稅，鹽務警察這個名詞也才走入歷史。

全台原21座 現剩4座

全盛時期，全台各鹽場曾設置廿一座磚造與木造槍樓，隨著時代洪流荒廢後，目前僅剩下四座，而已被列為歷史建築的茄萣「竹滬鹽灘鹽警槍樓」，則是目前形制保存最完整的一座。

文化局指出，茄萣槍樓位於茄萣濕地的東北角，多年來雜草叢生被堆置廢棄物，加上周邊馬路墊高，使得二層樓高的槍樓埋沒在荒煙蔓草中；此次修復主要保留槍樓外觀原有的斑駁紅色磚面，呈現歲月滄桑感，並保留昔日鹽田曬鹽所用的混凝土滾輪。

由於槍樓一邊面對濕地，另一邊則是魚塭旁的小路，現在的茄萣槍樓已從嚴肅的鹽警駐守處，轉變為茄萣濕地賞鳥路線的一個新秘境。