〈南部〉禁二行程機車上路 屏東排除骨董車

2017-07-28

車迷、業者盼保留庶民文化

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府正草擬「屏東縣發展低碳城鄉自治條例」，預計一一○年全面禁止二行程機車上路，在二輪骨董車界引起不少車迷及業者反彈，認為是對街頭文化及庶民記憶的扼殺，民進黨籍縣議員李世斌呼籲制訂條例時要保留彈性；縣府環保局表示，將增列排除條款。

縣府環保局指出，二行程機車是主要移動污染源之一，逐年汰除是政府既定政策，目前全縣二行程機車約有六萬輛，台南及高雄已陸續訂出落日條款，屏東縣若不跟進，難保二行程機車不會湧入屏東，「屏東縣發展低碳城鄉自治條例」通過實施後，車主若行駛被檢舉，將通知排氣檢測，無法通過者，可開罰二千元。

不少骨董車迷及業者在網路表達不滿，認為二行程機車若保養得宜，並不會產生太嚴重的污染問題，很多人騎了三、四十年，性能還相當好，可以讓人緬懷過去，它是一種充滿記憶的庶民文化，政府卻要立法消滅它，作法過於野蠻。

議員提議條例多點彈性

縣議員李世斌表示，二行程的文化，不該因節能減碳而被全面抹煞，在縣議會審查該條例時，他會提出異議，要求多點彈性，並建議增列二行程骨董車存在價值條款的可行性。

環保局︰將增列排除條款

縣府環保局表示，該條例設立目的在於汰除污染性高的機車，對於保存狀況良好的骨董車，將增列排除條款，車主還是可以騎上路，但若無法通過環保排氣檢測，一樣會受罰。