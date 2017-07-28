〈台北都會〉北市創客工場開張 八月起開放報名

2017-07-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局結合南港高工師資、課程、場地，成立「創客工場」，開辦3D列印、木工技術等十門課程，也是首度開放高職讓民眾體驗。台北市長柯文哲昨出席揭牌儀式，他表示創新是台灣唯一的出路，創客工場提供平台讓大家發揮創意做試驗，期望學生在創客工場體驗後，到南港瓶蓋工廠開公司，或許會出現下一個Google公司。

南港高工昨舉行揭牌儀式，柯文哲參觀創客工場，還實際操作木工機具，聽取南港高工學生介紹如何操作3D列印機等機具，柯文哲也為十月代表台灣參加第四十四屆國際技能競賽的同學打氣。

教育局表示，創客工場開設木工技術、基礎機械加工、基礎電路板雕刻製作、陶藝製作、個性化產品設計與製作、金屬五金構件創作、3D繪圖及列印等十門課，八月一日起開放一般民眾報名，九月份開課。每堂課時數六至四十八小時，收費兩千八百元至四千八百元。

柯文哲致詞表示，只要給年輕人機會，往往會發揮得非常厲害，像太陽花學運組織五十萬人上街頭，還語帶諷刺「國防部都沒這個實力」，而創客工場就是提供一個試驗的平台，讓年輕人發揮想像及創意，做自己想做的事。

柯提到，諾貝爾獎頒發至今一一七屆，自然科學領域獲獎者之中，由「華人世界本土生產」的得主只有發明抗瘧疾藥物的屠呦呦，得獎比例趨近零，「交白卷」，該如何讓學生有創造力，就需要政府帶頭改變，有勇氣帶領國家開創。