〈台北都會〉上任半年 柯市府顧問邱顯洵8月底離職

2017-07-28

將回歸教職 市府說尊重

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲團隊選戰幕僚再傳去職！繼前北市府發言人黃大維、媒體事務組前專員葉芝邑去職、前選戰顧問林錦昌淡出團隊後，北市府十二職等顧問邱顯洵（見圖，擷取自臉書）也傳出將於八月底離職。對此，北市府副發言人陳思宇證實，邱顯洵是藝術家，對藝術領域的專業與熱情，也希望能延伸到教育層次，因此下學期將到台北藝術大學教書，北市府尊重並感謝邱的貢獻及努力。

綠：柯拚選舉 釋職務酬庸

對於這項人事，民進黨議會黨團總召許淑華直說不意外，指目前柯團隊決策是由市長室會議少數幾個人決定方向，但柯文哲已在為連任做準備，一定會換新血找幫忙選舉的人，因此會釋出職務酬庸藍綠陣營人士，應該會用較多藍營人士，畢竟去年底柯還想找台北農產運銷公司前總經理韓國瑜擔任市府顧問，平衡目前市府藍綠版圖。

但國民黨議會黨團書記長陳永德認為，選舉一到藍綠各自歸隊，柯文哲若要酬庸藍營人士，藍營人士敢接受嗎？不過，柯市府走了廿幾個局處首長，民調雖沒再達顛峰，但目前沒人可擊敗柯，嚮往柯的新世代年輕人眾多，柯身邊不乏新鮮人追隨者，「還把人留在身邊，就不叫柯文哲。」

邱顯洵受訪坦言，藝術家陳愷磺將擔任台北藝術大學校長，陳是他的大學同班同學，他將前去協助教務，預計八月卅一日離開市府，但並未離開柯團隊，因為至北藝大也要做一樣的事情，盼透過學校平台，延伸北市府平台，也補足柯市長的文化政策、文化論述，讓北藝大及市府互相支援。

邱顯洵曾是政治漫畫家，曾參與參與公民行動一九八五聯盟、旱草聯盟，柯文哲競選期間，旱草聯盟組織「公民引擎部」協助柯打贏選戰，選後則出書《公民很忙》紀錄當時。旱草相關成員包括市長室前專員邱昱凱、北市府青年事務委員會委員黃建興；邱顯洵今年二月接下前顧問張益贍職務，未料，約半年即去職。