〈台北都會〉《外籍神職歸化台灣》北市第四位 澈贊法王領身分證

2017-07-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕來台服務廿年、高齡七十一歲的印度籍澈贊法王，今年四月取得我國國籍，昨到北市士林區戶政事務所辦完定居證，北市民政局昨也頒發身分證，感謝澈贊法王對台灣無私的貢獻。繼百歲神父賴甘霖與已故神父丁松筠、八十歲美國籍天主教神父歐義明後，澈贊法王成為北市第四位歸化台灣國籍的神職人員。

藏傳佛教四大教派（寧瑪、噶舉、薩迦、格魯）皆尊敬的直貢澈贊法王，是藏傳佛教直貢噶舉現任第卅七任澈贊法王。為復興直貢噶舉傳承，一九七八年，卅二歲的法王肩負起自己的使命，放棄在美國的生活，回到拉達克，重新閉關三年三個月，從大禮拜開始一步步做起；一九八七年，法王到世界各國弘法。

民政局指出，澈贊法王八十六年來台，積極投入社會服務、募款救災、國寶捐贈與文化保存、推動山林保育等公益。如九二一大地震、莫拉克風災、登革熱疫情等，澈贊法王協助災區民眾重建家園，還發起募款活動捐助受災人民。

直貢澈贊法王四歲半即通過轉世活佛認證，是世界級宗教領袖。民政局表示，澈贊法王在台灣全力協助故宮《龍藏經》的刊行，並捐贈國寶級佛像，積極推動台灣佛教文化的發展。

民政局副局長許敏娟昨頒發身分證給澈贊法王，感謝法王為台灣社會傳遞向善的正面能量、弘揚宗教淨化人心，許表示，法王的慈悲與善念是北市最美麗的瑰寶。