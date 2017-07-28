〈台北都會〉內科產業支援設施用地開發案 都審過關

2017-07-28

柯上任後第一個BOT案

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲上任後第一個BOT案，內湖瑞光路旁的「內湖科技園區產業支援設施用地」昨通過台北市都市設計審議會審議，未來將開發三棟大樓，包括創新育成中心、人才培育中心、商務辦公室、共同工作空間與自造實驗空間等。北市產業發展局指出，廠商預計可在今年底、明年初開工，施工時間三年，在二○二○年六月正式啟用。

產業支援設施用地佔地一．七五公頃，市值高達五十億元，一九九七年台北花市搬遷至內湖新湖三路後，原址作為臨時停車場。前市長郝龍斌規劃以BOT案打造台北市首座雲端產業園區，當時中華電信與遠雄合作提案，但在通過初審後，未參與第二階段提案，其他廠商條件不合，使雲端園區在二○一四年九月確定破局。

市長柯文哲上任後重新規劃為「產業支援設施用地」採促參BOT開發，今年二月由宏匯集團旗下創日科技股份有限公司領頭，與東菱、精元、華泰共四家公司共同籌組的台北創新園區合作聯盟得標，並與市府於今年五月簽約。

擬蓋3棟樓 最高17層

內科產業支援設施用地未來最高將興建十七層樓，總樓地板面積約三萬五千坪，其中至少卅％要設置創新研發中心、育成加速中心、人才培育中心等產業支援設施用地，其他附屬使用項目則包括資通訊、光電、生技、綠能、媒體、金融及支援產業設施等公共服務設施，雙方契約五十年，預估每年可創造三千六百個就業機會。

昨日該案至都審會審議，都審委員李毓超指出，內湖塞車問題嚴重，產業支援設施用地內共有四百六十席汽車停車格、七百四十三席機車停車格，「一聽到數字就覺得很恐怖」，提醒交通局注意交通問題。

約年底或明年初開工

產發局科技產業服務中心主任莊玫紅表示，廠商修正後通過都審，後續還有建築立面、五大管線、綠建築等審查，預計今年底、明年初可開工。