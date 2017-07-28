〈台北都會〉基隆安樂壯觀里飄臭 將裝監視器

2017-07-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區壯觀里大型社區林立，有兩千多戶、五千餘人居住，近年住戶總在夜間聞到燒焦惡臭味，卻一直遍尋不著來源，居民苦不堪言；環保署表示，下週將在社區周邊設置熱源監視器，全力尋找惡臭來源。

夜間焦臭 疑燒垃圾、吸毒

安樂區壯觀里一帶的「壯觀台北」、「台北E-go」、「維也納花園」等集合式住宅，從兩年多前開始，夜間常出現焦臭味。居民說，味道總是在晚上十點後出現，有時候五分鐘、十分鐘，長則達一個多小時，卻怎麼都找不到來源。

黃姓居民表示，有一天晚上，他聞到臭味睡不著，騎車外出尋找臭味來源，發現七堵山頭上有火光和白煙，懷疑有人趁夜色掩護，在山裡燒垃圾；也有民眾表示，臭味有規律性，有住戶聞到，也有人沒聞過，懷疑有毒蟲躲在社區內吸毒。

劉姓民眾說，偶爾會在晚上聞到燒金紙的味道，還以為半夜有人在拜拜；陳姓民眾說，前晚又聞到臭味，有濃厚的塑膠味，覺得好像要中毒了，希望能趕緊找到真凶。

立委蔡適應服務處接獲民眾陳情，秘書王安棟常在深夜巡查，也請保三總隊環保警察不定時稽查，卻仍找不到來源。日前王安棟、壯觀里長楊添發偕同環保署代表賴正庸，在里內召開協調會，尋求解決的辦法。

環警也會不定時埋伏抓臭

賴正庸表示，協和發電廠、大武崙工業區等固定污染源，都有在煙囪上裝監測器，若有異常，可立即掌握，預計下週起在社區周邊設置熱源監視器，環保警察也會針對可疑地點，進行不定期、不定時埋伏，追查臭味來源。