〈台北都會〉新北觀光工廠一日遊秒殺 將加開場次

議員指交通費、宣傳費太高
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在今年暑假舉辦觀光工廠一日遊活動，推出三百九十九元、五百九十九元行程，開放網路報名，不到兩小時就秒殺，民代質疑，每場次員額僅三十二人，民眾看得到、吃不到，且運輸成本和宣傳費佔總預算近七成五太高，不符效益。經發局研議八月下旬加開場次，並檢討交通方式。
三百九十九元可參訪兩家觀光工廠，至商圈享用午餐；五百九十九元為限量特色團，有豪華遊輪午宴、清新森林浴ＢＢＱ烤肉和無邊際美景餐廳三條路線。第一梯次於七月十一日起開放報名，共二十八團、員額八百九十六名，兩小時全數秒殺，特色團更在十分鐘內一搶而空；第二梯次於七月二十六日起報名，至昨天中午，只剩個位數名額，不少民眾向隅，頻頻抱怨。
市議員李倩萍表示，今年觀光工廠一日遊共五十六場次，每場員額三十二名，若以一家四口計算，平均一場僅八個家庭參與。她認為，遊程讓民眾了解觀光工廠特色，有助於振興在地產業與觀光發展，行銷雖成功，但員額不足，民眾看得到、吃不到，美意變調。
李倩萍指出，活動預算三百七十萬元，但交通費（遊覽車）加宣傳費共佔總經費七十四．八％，不符成本效益。主辦單位規定在板橋車站集合，偏遠地區居民須舟車勞頓到板橋，再搭遊覽車到淡水、坪林等地參訪，非常不便，建議提供多元交通方式，減少通勤成本支出，節省經費，加開場次。
經發局允針對偏遠地區增集合點
經發局工業發展科科長高弘儒表示，暑期一日遊強調親子體驗，每年皆供不應求，今年較去年多十八場次、增加六百四十個名額，依舊搶手，加開場次須配合觀光工廠場地規模與時間，已研擬八月下旬加開特色團，預計提供十場次、三百二十個名額。
高弘儒說明，選在板橋車站集合，主因是四鐵共構、交通便利，針對偏遠地區，將在不影響行程的前提下，考量增設集合據點，增加彈性。