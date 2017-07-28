〈台北都會〉告別文萌樓 日日春：週日辦最後活動

2017-07-28

公娼白蘭病逝 將辦頭七法會

〔記者郭安家／台北報導〕冥冥中巧合？今年是北市廢娼廿年，日日春協會七月廿日收到市定古蹟文萌樓屋主林麗坪請求的強制執行搬遷令，而北市公娼自救會成員白蘭罹患糖尿病引發敗血症、腎衰竭及酸中毒，於七月廿五日在文萌樓她的執業房裡「落根」（日日春協會感性說法，意指人死落葉歸根）、享年五十五歲；日日春將於週日在文萌樓辦頭七法會，並坦言這恐怕是文萌樓最後一場活動。

投資客夫妻劉順發、林麗萍買下妓運團體日日春協會長期使用的市定古蹟文萌樓，並提告要求該協會返還房屋，而最高法院五月判決該夫妻勝訴、日日春面臨搬遷；屋主代理人蔡玉奎曾說，劉、林買屋後，被日日春長久抹黑，判決出爐可說是為他們「出一口氣」。

未來做什麼 屋主代理：大家來談

日日春協會七月廿日收到林麗萍請求的強制執行，依法文到十五天內得搬遷，未來文萌樓空間將做什麼？蔡玉奎昨受訪說，北市府、文化局想怎麼做，他們就盡量配合，大家來談；目前僅確定二樓要裝設監視器，避免入侵。

文化局：屋主要負責修復再利用

文化局副局長田瑋坦言，文萌樓二樓屋況很差，屋主需於近一個月內提出古蹟修復再利用計畫，該修就修，未來也一定要負起空間展示、導覽責任；談到未來使用，田指出，房子是屋主的，怎麼會是看文化局的想像？否則屋主恐違反「文資法」第二十八及一○六條，情節最重者，北市府可予以徵收。

今年是北市廢公娼廿週年，日日春協會說，一九九七年前台北市長陳水扁廢公娼，白蘭一直在抗爭隊伍中，她不像妓權運動者官秀琴、麗君能言善道、吸引媒體，但她總挺身拿布條、喊口號，不遮臉。當時社會局長陳菊說，「廢娼是為公娼姊妹開另一扇窗」；當年卅三歲的白蘭則氣憤說，「從什麼良？我們本來就很善良，怎樣才叫從良？」

日日春協會回顧，白蘭十三歲時父親車禍，借貸大筆醫藥費，媽媽走投無路向娼館老闆借錢，代價是女兒從事性工作，每天睡覺與接客、還遭毆打；她從十三歲「綁約」至廿三歲，之後申請公娼，每天接客兩、三人，將收入餵養娼館附近流浪貓，和她最親的是巷口的貓「老查某」，同是天涯淪落人、相依為命。

日日春表示，廢娼後，白蘭不想做私娼，但檳榔攤經營十個月就倒、養的貓也跑了，因手腳慢、應對能力不足，沒有老闆願意長期僱用，她只能「以酒取暖」，導致身體每況愈下，引發小腦萎縮，影響記憶力、表達能力及行動自主力。

今年七月廿四日白蘭送至馬偕醫院插管急救，但恐成植物人，日日春多次詢問白蘭是否回文萌樓，她用有限表達方式，讓志工知道她要回文萌樓她的執業房「落根」。對此，日日春於七月卅日晚上九點辦頭七追思會。