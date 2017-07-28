〈台北都會〉三芝溪底被濫丟oBike 民眾撻伐

2017-07-28

〔記者李雅雯、王宣晴／新北報導〕約廿輛oBike遭人惡意丟下三芝區溪底，昨天有民眾發現該狀況將情景拍下照片放上網路，網路上一片撻伐，認為濫扔、濫丟oBike的人「素質實在太低落」。

約20輛 警方獲報調閱監視器緝兇

昨天有三張在三芝區拍攝的oBike遭惡意棄置照片被放上社群網站的地方社團中，明顯可見oBike遭故意推倒在草叢中；或者被扛上水車地景告示牌上；其中最讓許多民眾齊口痛批「太過分」的照片，則是多輛oBike被丟下溪底。一片網路留言認為這樣的作為很不應該，紛紛以「公民道德低落」、「太誇張」、「教育失敗」、「為什麼要這麼過分」等字句斥責惡意丟棄車輛者。

淡水警分局三芝所指出，正積極調閱監視器緝兇中，也已聯絡台灣奧致網絡科技（Obike）公司收回車輛。

oBike無樁共享自行車投放新北市，強調隨地借還，部分oBike停駐在機車格內，也惹來騎士不滿，認為「有限資源再被稀釋」，甚至鼓吹「自己處理oBike」。

業者不採取法律行動 籲民眾理性看待

oBike台灣總經理王妍婷回應，日前即已獲通報指出oBike遭蓄意破壞丟溪底，由於調度機具需一些時間，故在廿七日前往尋回；對於蓄意破壞的行為人，確實在追蹤上有難度，也不願增加社會成本，故不會採取法律行動，仍呼籲民眾理性看待oBike相關議題。

交通局在本月七日起二度公告十七個行政區機車格內禁停oBike，各捷運站、火車站等大眾運輸場站周邊自行車停車位也一併禁停；三芝區則未納入禁停行政區名單中。